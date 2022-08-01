Брюссель, , 23:10 — REGNUM Исключительно плохой может оказаться для европейцев грядущая зима: Россия может прекратить поставки газа, написал в своём блоге 1 августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европа мерзнет Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Жозеп Боррель «Существует реальная неопределённость в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным».

По словам главы европейской дипломатии, газ подорожал неимоверно. Кроме того, надо приготовиться к тому, что Москва «вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».

Он обвинил Кремль в энергетической войне. Выходом из этой ситуации Боррель назвал «экономию», «солидарность» и поиски новых источников энергии.

Напомним, ЕС осложнил своё положение по газу антироссийскими санкциями, принятыми в угоду США.

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