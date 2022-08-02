Петропавловск, Казахстан, , 15:25 — REGNUM В казахстанском Петропавловске заработал завод по сборке российского мотоцикла. Об этом 2 августа сообщает специализированное издание Motor.

Ural Gear Up GEO Imz-ural.com

По данным журналистов, уже собраны несколько машин. Это — трёхколёсные Gear Up с коляской.

Сообщается, что завод в Казахстане запустили из-за антироссийских санкций. Это нужно, чтобы сохранить возможность продавать мотоциклы на экспорт. При этом в России производство не планируется останавливать.

Напомним, о переводе производства мотоциклов «Урал» из Свердловской области в Казахстан стало известно в апреле. Генеральный директор компании Ural Motorcycles Илья Хаит тогда заявил, что это вызвано нехваткой комплектующих импортного производства, попадающих под санкции, и с запретом на импорт из РФ. Большую часть продукции Ural продаёт в США и другие страны Запада.