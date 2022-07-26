Таллин, , 13:05 — REGNUM Для замены природного газа на энергорынке Эстонии достаточно вывести на рынок около 0,5 млн плотного кубометра древесины. Об этом исполнительный директор Эстонского союза частных лесовладельцев Яанус Аун сообщил порталу новостей гостелерадивещания страны ERR.

Дрова Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По его мнению, заготовка такого дополнительного количества возможна без особых усилий. Это менее 5% от годового объема вырубки в стране.

Аун добавил, что использование леса в качестве биотоплива в настоящее время является единственным работающим решением для эффективного использования неизбежно образующихся в ходе лесозаготовок древесных отходов или низкокачественной стволовой древесины.

«Древесина остается нашим местным возобновляемым источником энергии, и серой ольхе, в основном пригодной для отопления, в частных лесах Эстонии долгое время не уделяется должного внимания. Говорят, что древесина дорогая и скоро закончится. Стоимость древесины действительно подскочила, но не так бешено, как цены на природный газ», — отметил глава союза частных лесовладельцев.

Аун признал, что во многих случаях древесина не является быстрой альтернативой: «В газовый котел древесину не положишь, щепа требует дополнительных условий хранения и так далее. Кроме того, в сильные морозы получаемого благодаря древесине тепла недостаточно, и для покрытия пиковой нагрузки нужна альтернатива».

Тем не менее, считает Аун, в поисках выхода из ситуации с зависимостью от российского газа лесные богатства Эстонии могут стать вполне достойной альтернативой.