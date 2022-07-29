Париж, , 09:08 — REGNUM Генеральный директор французской компании L’Occitane Рейнольд Гейгер рассказал, как его компанию вынудили покинуть российский рынок. Его статья опубликована в газете Le Figaro.

Травля Цитата из к/ф «Чучело». Реж. Ролан Быков. 1983. СССР

Он рассказал, что после того как Йельский университет составил «на съедение соцсетям» список компаний, ещё работающих в России, L’Occitane столкнулась с массовыми угрозами бойкота и требованиями покинуть рынок.

«Что, к сожалению, пришлось сделать, потому что мстительность пользователей интернета становилась невыносимой и могла поставить под угрозу деятельность компании в других частях мира», — констатировал руководитель компании.

По его словам, годы работы были поставлены под сомнение несправедливыми решениями.