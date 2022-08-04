Москва, , 11:24 — REGNUM Российская платформа для сбора, обработки и анализа данных в реальном времени IconBoard, которую ранее эксклюзивно использовалась компанией «ГЛОНАСС», стала доступна всем российским компаниям. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба компании.

ГЛОНАСС (сс) USSR BOY

Уточняется, что это решение позволяет качественно заместить такие импортные инструменты business intelligence, как Tableau, Qlic Sense, Microsoft Power BI, SAP Business Object.

Также указывается, что платформа была создана компанией IconSoft, основанной при поддержке АО «ГЛОНАСС», а ее функционал испытан и выверен на сложной real-time аналитике потоковых, высокочастотных данных государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Кроме того, отмечается, что IconBoard позволяет обрабатывать одновременно до 100 тысяч сообщений из многочисленных источников и до десяти потоков данных в режиме онлайн. При это также платформа выполняет преобразования данных, выделяет значимые события, интегрирует разные типы данных и формирует необходимую аналитику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уникальный программный комплекс «РН-Цифровой керн» для цифрового исследования керна — образцов горной породы, был создан специалистами входящего в научно-проектный блок компании «Роснефть» Тюменского нефтяного научного центра (ТННЦ) совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика».