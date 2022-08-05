5 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили предложение МИД Эстонии, чтобы следующие санкции ЕС против России включали в себя запрет на выдачу виз российским гражданам.

Елизавета Коробова, , 08:04 — REGNUM Информация, согласно которой глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против Российской Федерации запрет на выдачу её гражданам шенгенских виз, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 5 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Порт Таллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«А если Россия в ответ введёт запрет на всю Эстонию?» — спрашивает Андрей П.

Многие пользователи указывают на то, что уровень русофобии в Европе начинает зашкаливать, поэтому российским гражданам вообще нет нужды получать шенгенские визы.

«Забавно. Так ли много в России желающих сейчас взять визу и поехать в стремительно фашизирующуюся Европу? Чтобы что? Чтобы потом в Хрустальную ночь угодить? Нет уж, спасибо», — отметил Максим Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Эстонии, очевидно, думают, что, помимо Евросоюза, российским гражданам больше некуда ездить.

«Я должен беспокоиться, что не попаду в Евросоюз больше никогда? И типа это означает, что мы якобы изолированы? И кроме Африки, Турции, Китая, Бразилия, Индии и Саудовской Аравии никуда больше не попадём. Как же сурово, на что же мне потратить свой отпуск?!» — ломает голову Юрий Г.

Часть людей считает, что Эстония, находясь на пороге экономической катастрофы, пытается выторговать для себя дополнительные дотации с помощью того, что больше всех лает на Россию.

«Прибалтийские шавки, как всегда, впереди всех русофобов!» — отмечает Николай Ф.

Шавки Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Чем круче русофобия, тем дороже газ и нефть. Помните, эстонцы», — предупреждает Алексей М.

«Эта Эстония себя видела на карте? Она там где? Страна размером с топографическую погрешность, а вони-то, вони!» — подметила Валентина К.

«Да всем глубоко плевать на мнение Эстонии. Нам сказки рассказывают про богатый и благоговейный Запад. А на вопрос о перманентом падении реально располагаемых доходов населения и безумной инфляции эстонские власти ответить не хотят?» — интересуется Александр А.

Ряд пользователей указывает на то, что скоро прибалты почувствуют на своей шкуре холодные последствия своей оголтелой русофобии.

«Эстонцы, что, не знают, что из-за русофобии в Латвии отопление уже около 27 500 рублей в месяц. К успеху идёте, ребята», — издевается Александр А.

«Как они там говорили: «Больше российские чиновники не будут отдыхать в фешенебельных отелях?» Ну, правильно, что делать в этих ледяных помещениях в ближайшее время нашим чиновникам, которые привыкли к комфорту?» — написал Александр Б.

Отдельные комментаторы сетуют на то, что ещё каких-то 30 лет назад эстонцы были в общей семье народов Советского Союза, а теперь они пытаются стать чуть ли не главными врагами России.

«Тотальная русофобия. Какое отношение имеют простые люди к политике в Эстонии? Неужели все они нацисты или просто стали безвольными рабами? Как они это объясняют?» — задаётся вопросами Михаил С.

Напомним, 4 августа агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому глава министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет санкций против Российской Федерации запрет на выдачу её гражданам шенгенских виз.