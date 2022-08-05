Токио, , 06:07 — REGNUM Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что попросил компании Mitsui и Mitsubishi сохранить своё участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» даже в ситуации создания Россией нового, национального оператора проекта. Об этом министр 5 августа сообщил журналистам на пресс-конференции в Токио.

Коити Хагиуда Puramyun31

По словам Хагиуды, в ходе встречи с главой Mitsui он «попросил в положительном ключе рассмотреть» возможность продолжения участия компании в проекте. В ближайшее время министр намерен встретиться с руководством Mitsubishi, которому он адресовал аналогичную просьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о важности для Японии сохранения полноценного участия в проекте «Сахалин-2», который обеспечивает порядка 8% импорта в страну сжиженного природного газа (СПГ), заявил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

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