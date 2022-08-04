4 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Несмотря на обусловленный санкциями уход ведущих мировых брендов, Россия навряд ли останется прямо-таки у разбитого корыта в сфере индустрии красоты. При этом временная обособленность от западного рынка, возможно, окажет положительное влияние на поведение “потребителей”, которые смогут превратиться из созданного капиталом подвида homo buying (человек покупающий) обратно в homo sapiens (человека разумного).

Дарья Рудакова, , 15:21 — REGNUM Как повлияет на индустрию красоты в России обусловленный санкциями уход ведущих мировых брендов? Конечно, придется перестраиваться, однако будет ли этот переход болезненным или же отечественный рынок сможет предложить выгодную альтернативу?

Косметика Иван Шилов © ИА REGNUM

В силу того, что наши производители уверенно развивались последние 10 лет, Россия навряд ли останется прямо-таки у разбитого корыта в сфере индустрии красоты. При этом временная обособленность от западного рынка, возможно, окажет положительное влияние на поведение «потребителей», которые, наконец-то, смогут превратиться из созданного капиталом подвида homo buying (человек покупающий) обратно в homo sapiens (человека разумного).

Сложившаяся ситуация также предоставляет шанс поэкспериментировать, сопоставляя цену и качество иностранных брендов с российскими аналогами. Например, можно сравнить французский крем за $75 (примерно 4500 р.) N°1 Chanel Revitality Eye Cream от мешков под глазами и русский лифтинг-гель Green Mama, также борющийся с мешками под глазами, но при этом стоящий всего 300 рублей.

«В целом по составам эти два крема достойны», — рассказывает выпускница СпбГУПТД и исследователь по направлению «химическая технология» Любовь Быкова, объясняя, что в первом и во втором можно встретить силиконы и трёхатомные спирты, которые дают мгновенный эффект увлажнения. В качестве активных компонентов и там, и там содержатся полиненасыщенные жирные кислоты.

Зинаида Серебрякова. За туалетом. Автопортрет. 1909

Во французском содержатся сквалан, гиалуронат натрия, трипептид и фосфолипиды, которые являются сильными увлажнителями и восстановителями тугора кожи. Эти ингредиенты позитивно сказываются на борьбе с морщинами. В русском геле, в свою очередь, содержится кофеин, который снимает отеки, борется с усталостью и улучшает тон кожи, а также протеины шелка, удерживающие влагу и разглаживающие морщины.

Единственное отличие между двумя кремами состоит в том, что в составе крема Chanel находятся пептиды и гиалуроновая кислота. Такой крем подойдет для возрастной кожи. Состав русского крема подойдёт как для молодой, так и возрастной кожи, подчеркивает Любовь.

Кстати, проверить качество продукта отчасти можно, посмотрев на его цвет. Бежевый или коричневый означает, что концентрация различных экстрактов достаточна для активного действия на кожу, а если крем обычного белого цвета — это говорит о том, что концентрация экстрактов варьируется в пределах менее 0,3%, и толк от них нулевой.

Анализируя состав, эксперт отмечает, что французский крем всё-таки объективно находится в более высокой ценовой категории, но тут существует один подводный камень. Дело в том, что одна и та же фирма может поставлять на разные рынки продукты разного качества. Во Франции продукт будет оригинальный, а на нашем рынке — видоизмененный. Это легко объяснить тем, что зарубежные компании тратятся на доставку и лицензии при импорте, соответственно им приходится на чём-то экономить, и экономят, как правило, на составах, ведь у действительно качественных продуктов состав получается довольно дорогим. На упаковку денег не жалеют в силу того, что товар всегда должен выглядеть презентабельно.

Николай Зайцев. Перед зеркалом. 1918

Впрочем, из-за санкций до России теперь и красивые упаковки не доедут, так что можно ожидать, что полки в магазинах красоты станут менее презентабельными. Однако подобная передышка от иностранных брендов, собаку съевших на том, как развить комплекс неполноценности у потребителей, скорее всего, поможет переосмыслить подход к уходу за собой. И речь идет в первую очередь о психологической стороне вопроса — быть может, подобное затишье поможет убедиться в том, что кожа человека способна оставаться красивой и без пятидесяти кремов/тоников/масок/скрабов/серумов, на нанесение которых нужно тратить около часа ежедневно.

До абсурдности раздутый рынок красоты любит вводить нас в заблуждение, постоянно обещая, что такое-то средство стирает прыщи, как ластик. Это чисто маркетинговый ход, так как у человека с проблемной кожей могут быть в первую очередь проблемы со здоровьем, которые не решаются поверхностными кремами.

«Такие проблемы могут быть в любом возрасте и по разным причинам, — рассказывает Быкова. — Очень распространены инфекционные кожные заболевания, про которые люди даже и не подозревают. Думают, у меня переходный возраст, простудилась, аллергия или ещё какая-то причина. Порою люди тратят деньги не туда».

Можно мечтать и верить в чудеса, однако бьюти-индустрия помогает только поддерживать нашу чистую, румяную и увлажненную кожу. А для этого достаточно, указывает специалист, всего лишь использовать очищение (гель для умывания или тоник очищающий) и увлажнение (крем или сыворотка). Для улучшения тонуса кожи и ее более глубокого очищения можно использовать маски для лица, но если человек остается «голодным» после десяти разных средств, то это указывает, в первую очередь, на их плохое качество, так как товары не смогли дать ожидаемого результата.

Филипп Будкин. Девушка перед зеркалом. 1848

Хороших средств, в действительности, всегда мало, в какой бы стране вы ни находились. «При этом производство натуральной косметики — это, как правило, многоступенчатый процесс, в котором присутствует ручной труд. Поэтому такой косметики вряд ли может быть очень много», — говорит Любовь.

«Это замечательно, что у нас есть маленькие компании, которые производят свои качественные и уникальные продукты. Надеюсь, что это поможет нам отойти от Запада, который так любит использовать в составах различный пластик, полиэтилен и другую химию. Мы должны стремиться быть сильными и здоровыми и делать свою качественную продукцию», — подчеркивает она.

Любовь и сама является одним из начинающих предпринимателей, развивающих рынок красоты и ухода за собой в России. На создание бренда LB SILK мастера вдохновила идея самостоятельной разработки жидкого шелка, который за счет регулирования нужной концентрации она добавляет в свою продукцию. С шелком химик разбирается вручную, не доверяя уже готовому материалу, так как у нее есть знания, практика и уверенность в своём деле.

Эдгар Дега. У зеркала. 1885

«Моя цель — сделать косметику высокого качества, натуральную, максимально доступную и без лишних странных продуктов. Например, не делаю бальзам для волос, потому что, если пользоваться качественным шампунем, он просто не нужен, так как волосы после шампуня чистые и достаточно увлажненные. Маска нужна только раз-два в неделю для тех, кто часто красит волосы», — делится предприниматель.

Несмотря на санкции, можно быть уверенным в том, что полки в России пустыми не останутся, ведь у нас много талантливых и способных людей различных возрастов, развивающих с нуля свою уникальную и качественную продукцию. А нашим соотечественникам остаётся лишь сделать разумный выбор и самое главное — поддерживать здоровье изнутри, тогда легче будет его поддерживать и снаружи.