Благовещенск, 27 июля 2022, 05:27 — REGNUM Попавший под санкции Великобритании губернатор Амурской области Василий Орлов предложил создать в Лондоне монумент «Англичанка гадит» за счёт средств зарубежных счетов и от продажи заграничного имущества, которых у него нет. Так он прокомментировал 27 июля в своём телеграм-канале внесение его в санкционные списки.
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Он пояснил, что фразеологизм «Англичанка гадит» подразумевает антироссийские внешнеполитические действия Великобритании и возник в 19 веке.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля несколько губернаторов регионов России попали в санкционные списки Великобритании. В том числе в них оказался глава Приамурья Василий Орлов.