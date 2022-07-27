Москва, , 12:37 — REGNUM Законопроект республиканцев о санкциях в отношении Китая за покупку нефти у России скорее всего связан с грядущим телефонным разговором президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции: Запад наказал сам себя — трансляция»

Ранее сообщалось, что законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио. Переговоры лидеров США и КНР ожидаются 28 июля.

Селезнев считает, что этот законопроект направлен на запугивание не российских, а именно китайских партнеров.

«Эта попытка запугать некими вторичными станциями Китай, который является, безусловно, сейчас одним из основных покупателей наших энергоресурсов. Это попытка, я думаю, что расторговки какой-то между Америкой и Китаем, которая не имеет отношения вообще к России. Там есть своя ситуация вокруг Тайваня и я думаю, что беспокоит США ситуация вокруг Тайваня. Как Китай будет реагировать на то, что там хотят установить дополнительный суверенитет Тайваня, несмотря на очень жесткую политику в отношении это этого островного субъекта со стороны Китая», — сказал депутат.

По его словам, ожидать каких-то последствий от инициативы не стоит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме усомнились в успехе идеи США наказать Китай за покупку нефти у РФ