Москва, , 10:21 — REGNUM Налоговый маневр наносит российской металлургии больший ущерб, нежели санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы Минпромторга РФ о том, что российской металлургии может потребоваться восемь лет на восстановление и адаптацию к санкциям.

Михаил Делягин Politikus.ru

«Совершенно непонятно, под воздействием чего российская металлургия будет восстанавливаться, — сказал Делягин. — Понятно, что без внутреннего рынка, без массовой модернизации страны никакой металлургии у нас не будет. А Минпромторг РФ не может прогнозировать модернизацию страны, потому что это требует нормализации финансовой политики. Кроме того, помимо адаптации к санкциям, интересно узнать, какой будет адаптация к налоговому маневру. Потому что ущерб от налогового маневра выше, чем ущерб от внешних санкций. И хотелось бы узнать, как отрасль (по крайней мере черная металлургия) будет адаптироваться к налоговому маневру. Это значительно более серьезная и глубокая проблема, чем внешние санкции. А если прогноз [министерства] построен на игнорировании реальности, то тогда это не прогноз, а просто организация искусственного спроса на целлюлозно-бумажную продукцию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Георгий Остапкович объяснил, что для нормальной работы российским металлургам необходимы стабильные правила игры, устанавливаемые властями РФ.

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