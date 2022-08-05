Москва, , 07:14 — REGNUM Северный морской путь (СМП) даёт новые возможности для развития России и станет глобальным транспортным коридором между Европой и Азией, об этом заявил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, комментируя утверждение председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным комплексного плана развития СМП до 2035 года.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Работы предстоит очень много, поэтому документ и называется комплексный план. Он утверждается председателем правительства и предоставляется на доклад президенту. Работать предстоит разнонаправленно: построить ледоколы, вспомогательные и аварийно-спасательные суда, создать и запустить спутники, обеспечить связь по всему маршруту», — цитирует Трутнева телеграм-канал полпредства в ДФО.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, утверждающее план его развития до 2035 года, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.