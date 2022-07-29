Берлин, , 17:35 — REGNUM Начать эксплуатацию «Северного потока — 2» предложил 29 июля ввиду проблем с газом в Германии Клаус Эрнст, возглавляющий комитет по вопросам энергетики и климата Бундестага и состоящий в Левой партии.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что поступающий в Германию газ всё равно российский, Эрнст в интервью ТАСС сказал:

«В этом смысле вопрос о «Северном потоке — 2» имеет скорее символический характер».

По его словам, если другого выхода нет, то надо скорее запускать газопровод в работу. Хотя политика Москвы на Украине, по его словам, неверна, но газ Германии нужен. Ведь без топлива можно получить социальный взрыв в Германии.

Напомним, сертификация СП-2 не была завершена в связи с решением Европейского союза осудить спецоперацию ВС РФ на Украине и ввести санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: «Северный поток — 2» готов удовлетворить потребности стран Европы