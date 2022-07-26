Москва, , 17:08 — REGNUM Атомная промышленность России хорошо выстояла под ударом санкций, но на этом направлении всё ещё требуются дополнительные усилия. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учитывая текущую ситуацию, очевидно, что в этой сфере необходимы будут более активные шаги, чтобы снизить вероятные риски», — заявил Мишустин.

Он отметил, что за границей строится более 20 энергоблоков, и ещё примерно столько же — в проекте.

«Также важно продвигать разработки и продукты атомной отрасли для повышения технологического суверенитета нашей страны: от софта до больших узлов, агрегатов, — и загружать возможности Северного морского пути», — подчеркнул он.