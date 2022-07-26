Чебоксары, , 18:29 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев, который сейчас находится на Донбассе, не удивился введёнными против него санкциями со стороны Великобритании и заявил, что они его «абсолютно не волнуют». Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, выразив солидарность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по поводу попадания в санкционные списки.

Донбасс. Глава Чувашии Олег Николаев встречается с главой ДНР Денисом Пушилиным https://cap.ru/

«Наконец-то», — отреагировал Олег Николаев, комментируя введённые Великобританией санкции.

Глава Чувашии отметил, что солидарен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который на вопрос о санкциях заявил, что боится «только санкций Всевышнего и санкций президента страны», так как работает на благо своего народа.

«И я готов слово в слово это повторить, потому что внутреннее напряжение, недовольство [своей работой] — самые главные санкции, а не неких стран, тем более которых Россия признала в качестве недружественных. Их санкции меня абсолютно не волнуют», — подчеркнул Олег Николаев.

Руководитель республики также подтвердил, что у него нет зарубежных активов и он не собирается их приобретать.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что глава Чувашии Олег Николаев попал под санкции Великобритании. Также в этот список включены губернаторы ряда других регионов России.

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