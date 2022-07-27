София, , 15:10 — REGNUM Крупнейшая болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» («БГ») инициировала повышение цен на голубое топливо в Болгарии на 54%. Об этом 27 июля сообщает БНР.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, соответствующее предложение руководство «БГ» представило на рассмотрение Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) страны.

Согласно основным пунктам нового документа, уже в августе текущего года газ может реализовываться промышленным и бытовым потребителям по цене в 287 левов ($149) за мегаватт-час. В настоящее время стоимость указанных носителей составляет 154 левов ($79).

Когда именно КЭВР обсудит это предложение, не сообщается. На данный момент Комиссия осталась без своего руководителя Ивана Иванова, снятого с занимаемой должности по решению Конституционного суда Болгарии.