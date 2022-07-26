Чебоксары, , 16:25 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев, который сейчас находится на Донбассе, попал под санкции Великобритании. Соответствующий документ опубликован 26 июля на сайте правительства Соединённого Королевства.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Великобритания расширила на 42 пункта санкционный список в отношении России, в том числе включив в него губернаторов ряда российских регионов. В этот список также попал глава Чувашии Олег Николаев, которому запрещён въезд в страну, а его активы (при их наличии) подлежат заморозке.

Отметим, что из глав регионов Поволжья под санкции Великобритании попали также руководитель Башкирии Радий Хабиров, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля глава Чувашии Олег Николаев в ходе рабочей поездки на Донбасс встретился с руководителем Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В ДНР при помощи чувашских специалистов готовятся к запуску два электротехнических завода, в планах — локализация производства окон и дверей для восстановления жилого фонда. Также обсуждались вопросы расширения сотрудничества. Кроме того, подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Чебоксарами и Торезом.

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