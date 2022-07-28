Таллин, 28 июля 2022, 17:36 — REGNUM Граждане России больше не смогут получить в Эстонии визу с целью обучения и временный вид на жительство, сообщил 28 июля журналистам эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Это же касается и граждан Белоруссии.
В результате граждане России, если у них сейчас нет действующей визы, не смогут получить временную работу в республике. Они не смогут, получив визу в другой стране ЕС, приехать и работать в Эстонии без эстонский визы.
По его словам, Таллин хочет контролировать ситуацию с въезжающими. Он заявил, что граждане России зачастую запрашивают краткосрочную шенгенскую визу «в целях туризма» в какой-либо из стран ЕС, «чтобы обойти действующую санкцию».
Он добавил, что такими методами Таллин рассчитывает изменить политику России на Украине и в Европе.
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