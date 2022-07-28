Таллин, , 17:36 — REGNUM Граждане России больше не смогут получить в Эстонии визу с целью обучения и временный вид на жительство, сообщил 28 июля журналистам эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Это же касается и граждан Белоруссии.

Пограничный столб на границе Эстонии и России Kulmalukko

В результате граждане России, если у них сейчас нет действующей визы, не смогут получить временную работу в республике. Они не смогут, получив визу в другой стране ЕС, приехать и работать в Эстонии без эстонский визы.

По его словам, Таллин хочет контролировать ситуацию с въезжающими. Он заявил, что граждане России зачастую запрашивают краткосрочную шенгенскую визу «в целях туризма» в какой-либо из стран ЕС, «чтобы обойти действующую санкцию».

Урмас Рейнсалу «Сохранение санкций против России необходимо для неустанного давления на Россию».

Он добавил, что такими методами Таллин рассчитывает изменить политику России на Украине и в Европе.

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