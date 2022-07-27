Уфа, , 10:47 — REGNUM Завод по производству строительных материалов, используемых в дорожном строительстве, намерены создать в Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Битум

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Сообщается, что завод планируют построить в Иглинском районе. На реализацию данного проекта планируют направить 1,4 млрд рублей, в результате будут созданы 67 новых рабочих мест.

«Изготавливаемая продукция, среди которой асфальтобетонные смеси, битум, кубовидный щебень и щебеночно-песчаные смеси, будет востребована при строительстве и ремонте дорог», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что данный проект был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии. Инвестор может получить льготу по налогу на имущество организаций и земельный участок в аренду без проведения торгов, пояснил министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут создать завод по производству трансформаторных подстанций.