Москва, , 10:56 — REGNUM — Вы были за границей?

— В Берлине, в Праге.

— Вы ездили туда по служебным делам?

— Я не ездил, я пешком.

— В качестве туриста?

— Нет, в пехоте.

— из к/ф «Тридцать три»

Геополитика современности все больше и больше напоминает шизополитику, считает московский активист Алексей Егоркин. »С одной стороны, наши визави лицемерно заявляют, что Запад не воюет с русским народом, но вместо того, чтобы делами доказывать это, все делает для того, чтобы окончательно вбить клин между русскими и коллективным Западом, к странам которого цивилизационно мы принадлежим ничуть не меньше, а может и больше, чем та же Польша или прибалтийские страны», — заявил ИА REGNUM эксперт, комментируя возможный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам.

По его мнению, обсуждаемый проект запрета на выдачу шенгенских виз для россиян не сильно изменит расклад сил и развитие ситуации, и уж точно не приведет к тому, что внешнеполитический курс России изменится. »Это самоубийственные методы. В случае реализации планов по отмене выдачи виз, издержки, в первую очередь материальные, понесут именно европейские страны, а для России расширяется окно возможностей по развитию внутреннего туризма, увеличивается экономическая активность в регионах за счет того, что финансы будут меньше утекать за рубеж», — пояснил Егоркин.

«Что меня смутило в реакции нашего руководства на идиотсткую инициативу наших соседей по палате, так это то, что опять декларируется тезис об «адекватном ответе». Если мы в ответ будем закрываться для европейцев, это именно то, что они от нас ожидают. Нам же надо действовать неожиданно и в духе вышеупомянутой шизополитики. Уже сейчас, на месте нашего руководства, я бы объявил безвиз для граждан европейских государств и разработал программу по привлечению высококвалифицированных трудовых ресурсов из Европы. Нам нужны передовые технологии и современные производства и привлечение нужных трудовых кадров из «недружественных» стран должно стать приоритетом во внешней политике нашего государства. Кроме того, надо не бояться развивать народную дипломатию и привлекать сюда туристов из Европы. Это долгосрочная инвестиция в человеческие ресурсы, которая себя обязательно оправдает в перспективе», — предлагает активист.

«Ну, а при желании, как и написано в эпиграфе, всегда можно напоминать нашим европейским партнерам о том, что исторически для русских никогда не существовало никаких кордонов. Поэтому лучше жить и сотрудничать в равноправном мире, а не враждовать и пытаться утверждаться за счет интересов других народов», — добавил он.