Нью-Йорк, США, , 10:15 — REGNUM Страны Европейского союза симулируют солидарность по внешнеполитическим вопросам, пишет обозреватель американского агентства Bloomberg Андреас Клут.

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По его словам, это проявляется в вопросе согласования плана по экономии газа. При этом скрытые разногласия хорошо известны России и Китаю, уверен Клут.

Он отмечает, что 27 стран ЕС урегулировали размолвки в вопросе экономии газа, выбрав компромисс.

«Газ удастся сэкономить — где-то, как-то — но во многих странах будет так много возможностей уклониться, лазеек и исключений, что вам потребуется увеличительное стекло, чтобы обнаружить солидарность», — говорится в материале.

Клут считает главной проблемой Евросоюза невозможность рассматривать что-то как общую угрозу для всех участников объединения. В результате европейская солидарность на практике ограничивается лишь словами.