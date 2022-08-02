Брюссель, , 13:32 — REGNUM На протяжении полугода в Бельгии было заморожено в общей сложности €50,5 млрд, которые принадлежат физическим лицам и компаниям из России, попавших под действие санкций Евросоюза. Об этом 2 августа сообщает газета Nieuwsblad со ссылкой на министерство финансов королевства.

Воровство из чужого кармана Ruth Hartnup

Утоняется, что эти средства принадлежат физическим лицам, компаниям и другим структурам, попавши под введённые после начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины антироссийские санкции.

При этом имена лиц и названия компаний, которым принадлежат замороженные властями Бельгии денежные средства, не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что власти Таиланда рассчитывают на скорейшее начало переговоров о создании зоны свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).