Биробиджан, , 12:05 — REGNUM Одно из предприятий провинции Хэйлунцзян в Китае заинтересовалось продукцией ООО «Кульдурский бруситовый рудник». Компания Еврейской АО намерена поставлять минерал на импорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе правительства региона.

Российско-китайские переговоры Mid.ru

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Предполагается, что ежегодно в Китай будут отправлять порядка 200 тысяч тонн брусита. На территории страны руководство рудника собирается открыть филиал, который будет заниматься сбытом продукции и договариваться о поставках.

Глава автономии Ростислав Гольдштейн считает, что сотрудничество области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона будет крепнуть и развиваться, особенно благодаря работе трансграничного железнодорожного моста из ЕАО в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мостовому переходу из Нижнеленинского (Россия) в Тунцзян (Китай) открыли 27 апреля. Мост поможет развивать экономику области, выражал тогда уверенность полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.