Уфа, , 15:57 — REGNUM Масложировую продукцию на сумму более 147 млн долларов за семь месяцев 2022 года экспортировали из Башкирии. Такие данные 2 августа приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы.

Подсолнечное масло © ИА REGNUM

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Отмечается, что данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года почти в 1,7 раза. При этом основными странами-импортерами данной продукции стали Китай, Иран, Турция, Белоруссия и Таджикистан.

Отмечается, что на масложировую продукцию в общей структуре экспорта аграрно-промышленного комплекса приходится 76% (остальное — маслосемена, зерновые, мед, спирты, молочная и мясная продукция).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены поставлять в Иран древесину и нефтегазовое оборудование.