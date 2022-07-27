27 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили планы по созданию системы межбанковских платежей между Ираном и Россией.

Светлана Рыбина, , 20:23 — REGNUM Заявление заместителя главы министерства иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари о том, что Москва и Тегеран планируют создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT для двусторонних расчётов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«А потом и остальные подключатся. И загнётся SWIFT ваш вместе со всем Западом», — пророчит Ульстар К.

Многие пользователи считают, что создание аналога SWIFT для обработки межбанковских платежей между Ираном и Россией является отличным средством независимости и поддержания суверенности двух стран.

«SWIFT идёт лесом! Своё создадим и никто отключить не сможет!» — указывает Юрий С.

«Напугали, блин, отключением SWIFT. Запад сам себе только этим проблемы создал, а у России всё пучком», — подметила Агата П.

Некоторые комментаторы отмечают, что после отключения России от западных систем наша страна лишь стала сильнее, а её экономика наконец-то вышла из-под контроля США.

«Мы теперь вообще эти санкции на себе не ощущаем, всегда найдётся аналог! Молодцы!» — написала Анастасия Л.

«Ну и зачем нам тогда нужна будет эта Visa и другие западные платёжные системы? У нас уже есть свой МИР. Скоро большинство стран уже примут его. Так что всё, никакой изоляции России не будет», — уверена Юлика Н.

Платежные карты «Мир» Mironline.ru

Часть людей полагает, что Иран знает толк в том, как выживать под давлением западных санкций и может поделиться с нами этим ценным опытом.

«У Тегерана в вопросе санкций имеется 42-летний опыт. Вместе все ограничения мы преодолеем махом. Нам нужны надёжные союзники. Иран в их числе», — поделилась своим мнением Марина О.

Ряд пользователей рад видеть, что российское руководство наконец-то рассталось с радужными мечтами о дружбе с Западом и обратило-таки внимание на по-настоящему дружественные нам страны, среди которых Иран.

«С Баку, кстати, сегодня Россия тоже ведёт торговлю в национальных валютах, и мне кажется, что власти готовы поддержать такие союзы, призванные обеспечить финансовую независимость от стран Запада», — написала Инна Н.

«Очень круто, что наше правительство так быстро и активно налаживает отношения с союзными государствами. Сотрудничество Ирана и России сейчас прочно, как никогда!» — отметила Алисия С.

«Вот и хорошо. Чем больше альтернативных компаний, уважающих своих клиентов, тем меньше будут пользоваться ненадёжными кидалами», — считает Дмитрий Л.

Нашлись и те, кто уверены, что пока Москва и Тегеран укрепляют своё экономическое положение, Вашингтон и Брюссель рвут волосы на голове в поисках выхода из тупика, в который они сами себя и завели.

«Молодцы! Пока пауки США и Европы жрут друг друга, Россия продолжает жить и развивать отношения с дружественными нам странами!» — пишет Ирина П.

«Американскому однополярному миру приходит кирдык. Мы их научим уважать другие страны, которые не согласны с их мнением», — написал пользователь «Ахмат Сила».

Напомним, 27 июля заместитель главы министерства иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил в интервью РИА Новости о том, что Москва и Тегеран планируют создать аналог системы межбанковских платежей SWIFT для двусторонних расчётов. Чиновник добавил также, что иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы.