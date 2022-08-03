Берлин, , 09:39 — REGNUM С призывом о скорейшем запуске в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» для снижения финансовой нагрузки на жителей Европы выступил экс-канцлер ФРГ Герхарл Шрёдер. Он заявил об этом 3 августа в интервью журналу Stern.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

Как считает Шрёдер, запуск указанного газопровода может самым простым путём решить острую проблему нехватки голубого топлива.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — сказал он.

Также бывший немецкий канцлер осудил отказ нынешних властей ФРГ от этого проекта и предупредил о последствиях такого решения, первым из которых будет снижение уровня жизни населения страны.

«Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода «Северный поток — 2»? Почему?», — пояснил Шрёдер.

Помимо того, он отметил зависимость промышленности Германии от газа, и уточнил, что из-за его дефицита страна может прийти к беспрецедентной ситуации, когда Федеральное сетевое агентство станет решать, какие предприятия промышленности будут получать голубое топливо, а какие — нет. При этом он привёл в качестве примера крупнейший немецкий химический концерн BASF.

«Если BASF перестанет получать газ, у BASF возникнет большая проблема, а у нас, немцев, — огромная», — заключил экс-канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что дефицит газа, возникший в связи со снижением поставок газа из России, может привести к проблемам в работе крематориев в Германии.