Кемерово, 3 августа 2022, 15:58 — REGNUM В Кемеровской области в 2022 году на поддержку аграриев из всех уровней бюджета будет выделено около 1 млрд рублей: 594,6 млн рублей — на развитие животноводства и 352,9 млн рублей — на растениеводство. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
«На наших аграриях лежит особая ответственность, их задача — обеспечить Кузбасс доступными и качественными продуктами, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.
Напомним, что в Кемеровской области уже стартовала уборочная кампания. Аграрии планируют собрать около 1,7 миллиона тонн зерна.