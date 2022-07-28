Калининград, , 20:34 — REGNUM Калининградская область может оказаться снова без транзита по вине Литвы, сообщили 28 июля в пресс-службе главы региона.

Антон Алиханов ИА REGNUM

Губернатор Антон Алиханов распространил информацию о том, что литовский «Шяуляй банк», через которого идёт оплата за транзит груза в Калининград, может отказаться вести эту работу с 1 сентября.

По его словам, отказ банка от работы с российскими контрагентами приведёт к невозможности оплачивать перевозки. На бесплатный транзит рассчитывать не приходится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сторона уже обратилась к МИД республики, чтобы решить этот вопрос. Так Москва отреагировала на заявление банка о планах отказаться от работы с Россией.

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