Москва, , 11:55 — REGNUM Не все страны Европы смогут выполнить план по сокращению потребления газа на 15% и вопрос благополучия встанет еще более жестко, отметил глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Европейская комиссия предложила всем странам ЕС сократить потребление газа на 15% с августа по март. Сначала сокращение будет добровольным, но может стать обязательным в случае чрезвычайной необходимости. Этот план встретил сопротивление со стороны ряда правительств, вследствие чего в него добавили исключения для многих стран и отраслей промышленности. 26 июля состоится заседание министров энергетики стран ЕС, чтобы утвердить окончательный вариант плана.

«Рост недовольства и протестных радикальных настроений среди населения создаст ряд неудобств европейским политикам (которые будучи абсолютно марионеточными, продолжат пилить себе ногу, выполняя указы США), но эффект домино мы увидим с приходом холодов. Вопрос по газу благополучию ЕС встанет более жестко: либо работа промышленности, либо тепло в домах», — отметил Гутенёв в своем телеграм-канале.

По его словам, в первую очередь «сокращение поставок» отразится на экономическом центре старой Европы, где российский газ используется в производствах.

«Будет полностью парализована химическая отрасль, предприятия сельского хозяйства и по изготовлению азотных удобрений. Это приведет к остановке производств, росту безработицы, нарушению глобальных цепочек поставок, а также к утрате Европой внешних партнеров (доверие которых вернуть будет непросто)», — добавил депутат.

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