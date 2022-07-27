Пекин, , 11:43 — REGNUM Власти Китая выступают против односторонних санкций, сотрудничество КНР и России не нацелено против третьих сторон. Об этом 27 июля заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом он прокомментировал законопроект США о санкциях за покупку Китаем нефти и газа из России.

«Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции», — заявил он на брифинге.

По его словам, Пекин ведет нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Москвой на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. Сотрудничество не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию внешних помех, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях в отношении Китая за приобретение нефти в России внес в американский Конгресс сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио.

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