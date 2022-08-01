Лондон, , 19:48 — REGNUM Связанные с Россией санкции, касающиеся авиаотрасли, ослабил Лондон, сообщает 1 августа правительство Британии.

Авиационный двигатель

Уточняется, что британские власти решили пересмотреть генеральную лицензию, из которой исключёно положение о «финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых существуют ограничения».

Таким образом, под санкции не подпадает ряд технологий и авиатоваров, таких как газотурбинные двигатели и специфические запчасти для них. Но всё это не касается товаров и технологий военного назначения.

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