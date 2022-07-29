Москва, , 22:16 — REGNUM Американская сторона так и не сделала обещанного — не вывела из-под санкций российские продовольственные поставки. Об этом российским министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 29 июля американскому госсекретарю Энтони Блинкену в ходе телефонных переговоров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, Лавров отметил в контексте сделки по зерну, заключённой 22 июля в Стамбуле, что экспорт зерна «осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются».

И это при том, что Запад беззастенчиво пытается возложить на Россию ответственность за «недостаток продовольствия».

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