2 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Приостановку импорта властями Китая ряда продовольственных товаров с Тайваня в соцсетях связывают с деструктивной политикой Америки и её гнилыми плодами.

Светлана Шаповалова, , 12:41 — REGNUM Известие о том, что Китай приостановил импорт ряда продовольственных товаров из Тайваня, 2 августа спровоцировало волну негодования в адрес американских властей. Особенно много комментариев в соцсетях появилось после того, как на ситуацию в своем телеграм-канале отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вашингтон несёт миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных».

В соцсетях ее мнение поддержали.

«Ни одного урегулированного конфликта с момента становления США. Либо присовокуплялись на финише к победителям, либо провоцировали войну в других регионах», — отмечает Т.

«США — страна маразматиков», — считает Тамерлан.

«Деструктивная политика Америки даёт свои гнилые плоды… Когда же они в разум войдут?» — вопрошает Елена.

«Господи, как эти США достали. Сил уже нет. В каждой дырке затычка! Всем только от них плохо, даже американцам», — считает Ирина.

«Достала эта Америка! Вечно она куда-то влезает! Вечно нос свой пихают! Когда они уже заткнутся наконец-то?» — задается вопросом Юлия Стеблевская.

«Вашингтон — это геморрой всего мира. Сколько ещё терпения у людей на этих упырей?! Как уже всё надоело. Когда они сгинут с лица земли, почему их фантастические фильмы не оборачиваются им же реальностью?» — замечает Марина.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«США — спонсор террора. Они не могут жить без войн, это их единственный путь к выживанию», — считает Николай Никитюк.

«Согласен! Действуют нагло, преследуя только свои корыстные интересы, и занимаются грабежом», — поддерживает Е.

«Когда «град на холме», который возомнил себя исключительным и сеет повсюду смерть и хаос, рухнет, а это обязательно произойдет, весь мир вздохнёт с облегчением», — пророчествует Влад.

«Вот только думал, а США вообще за свою историю принесли куда-нибудь мир и процветание? Без своих военных баз и скрытого управления», — рассуждает Денис.

«В последнее время Вашингтон со своим сеянием демократии, по-моему, уже достал этот шарик земли. Говоря словами частушки: «Они уже ничего не сеют и не пашут, а валяют дурака, скоро со статуи Свободы будут трусами Байдена махать и разгонять облака»», — отмечает Лев.

«Это точно, тупорылые америкосы, начали с истребления коренного населения на своей земле и многие годы сеют хаос в мире. Да, они нам помогли в борьбе с фашизмом, спасибо им конечно, но, опять же, когда уже начали понимать что Советский Союз побеждает. А так постоянно в противостоянии с нами науськивают другие страны, устрашают, как они надоели, когда же эта земля уйдет под воду, прочь с нашей планеты», — заметил F.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Китай приостановил импорт ряда продовольственных товаров Тайваня, известило Центральное информационное агентство острова. При этом отмечается, что данные меры интерпретируются как ответный шаг на вероятный визит в Тайбэй Нэнси Пелоси.

Уже известно, что в черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей. Под запрет также попала продукция около 700 рыболовецких судов.

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