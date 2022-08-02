Самара, , 12:07 — REGNUM Срок функционирования территорий опережающего развития (ТОР) продлевается в Самарской области. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

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Сообщается, что принято постановление федерального правительства, согласно которому в автоматическом режиме продлеваются сроки существования территорий опережающего развития в моногородах.

Сообщается, что в Самарской области функционируют две территории опережающего развития: ТОР «Тольятти» и ТОР «Чапаевск». При этом Тольятти является лидером по количеству резидентов (64 компании) и постоянно входит в число сильнейших моногородов России по уровню социально-экономического развития.

Отмечается, что всего в регионе статус резидентов имеют 84 предприятия.

«Мы неоднократно выходили на федеральный уровень с предложением о необходимости как продления срока функционирования территорий опережающего развития, где уже прошел пятилетний период работы, так и продления сроков получения резидентами льгот по отчислениям во внебюджетные фонды, так называемые страховые взносы, с трехлетнего срока на весь срок действия территорий опережающего развития. Принятое решение позволит нашим резидентам за счет пониженных налоговых ставок направить сэкономленные средства на развитие своих производств», — добавил Дмитрий Богданов.

Сообщается, что срок функционирования территории опережающего развития «Тольятти» продлевается до сентября 2028 года, а территории опережающего развития «Чапаевск» — до февраля 2031 года.

Резиденты этих территорий освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество, ставка налога на прибыль уменьшается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие пять лет. Помимо этого, для резидентов, которые получили этот статус в первые три года функционирования территории опережающего развития, тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды уменьшены до с 30 до 7,6%.