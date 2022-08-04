Тегеран, , 11:18 — REGNUM Делегация из Якутии посетила столицу Ирана Тегеран. Целью визита было обсуждение сфер сотрудничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства региона. Возглавлял делегацию первый вице-премьер республики Кирилл Бычков.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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Взаимодействовать с Ираном республика намерена в части поставок сельскохозяйственной продукции, в лесоперерабатывающей отрасли, в сфере обработки драгоценных металлов и камней, а также по производству ювелирных изделий. Кроме того, сотрудничество будут налаживать в нефтегазовой, нефтехимической, угледобывающей и IT-отраслях. Точками соприкосновения также станут инновации, образование, наука, культура и спорт.

«В Торгово-промышленной палате Тегерана состоялось представление инвестиционного потенциала Якутии, в рамках которой с представителями более 30 предприятий Ирана рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере взаимных поставок продовольственных товаров, производства ювелирных изделий, обработки драгоценных и полудрагоценных камней и металлов, реализации совместных проектов в угледобывающей, нефтехимической и лесоперерабатывающей отраслях», — отметили в правительстве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в экономике обсудили в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров и председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко. В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития растениеводства и животноводства, а также обмен опытом в агропромышленном производстве.