Москва, , 09:10 — REGNUM Вопрос об обмене заключёнными готова обсуждать Россия с США в рамках канала, который ранее был согласован президентами двух стран. Об этом 5 августа заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть специальный канал, который согласован президентами (России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом)», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что такой канал действует, чтобы об этом публично не заявляла американская сторона.

«Договорённости о спокойной работе американцы не выдерживают. Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Химкинский городской суд (Московская область) приговорил к девяти годам колонии американскую гражданку Бриттни Грайнер, признанную виновной в контрабанде и хранении наркотиков