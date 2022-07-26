Луганск, , 19:44 — REGNUM Введение персональных санкций Британией прокомментировал первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов: республика на правильном пути. Об этом сказано 26 июля в телеграм-канале правительства ЛНР.

Наш ответ Чемберлену. Советский плакат. 1927

Владислав Кузнецов «Если это оценка моей работы, то спасибо. Приятно. Работаем дальше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля Лондон ввёл персональные санкции в отношении 42 человек, в том числе в отношении граждан России и граждан ЛНР. Им теперь закрыт въезд в Британию, их активы заморожены.

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