Лондон, , 18:26 — REGNUM Европейцы очень сильно зависят от России, что показала ситуация с сокращением поставок газа по «Северному потоку», пишет 27 июля британский журнал The Spectator.

Владимир Путин Kremlin.ru

Выразив сомнение в том, что сокращение объёма газа, поставляемого по «Северному потоку», вызвано «соображениями обслуживания», автор публикации заявил, что очень пострадает Германия. Но и остальные страны ЕС почувствуют «эффект».

«Германия выглядит неуправляемой, потому что теперь расписание устанавливает [президент России Владимир] Путин. При нынешних темпах маловероятно, что через два года останется хоть какой-то российский газ, который Германия может бойкотировать, — говорится в статье. — Европа, и особенно Германия, движется к экономическим потрясениям не только из-за энергетического голода».

Авторы делают вывод, что Кремлю удаётся сделать Европу «политически бессильной».

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