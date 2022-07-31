Лондон, , 10:52 — REGNUM От популярной промоакции временно отказались рестораны сети быстрого питания KFC в Великобритании из-за нехватки курятины. Об этом 31 июля сообщает газета Daily Mail.

Курятина BrokenSphere

Уточняется, в служебной записке руководства сети сообщается о приостановке действие специального предложения «Уау-вторник» (Wow Tuesday) из-за дефицита куриного мяса на кости.

При этом поясняется, что такое предложение стоит £5.99 и в него входит девять кусочков курицы, порция фасоли и банка напитка Pepsi Max

Также отмечается, что персоналу всех британских ресторанов KFC уже дано указание снять рекламные материалы про эту промоакцию и заменить их рекламой других спецпредложений.

Кроме того, добавляется, что названное специальное предложение будет действовать на кассах в тех филиалах сети, у которых достаточный для этого запас курятины. При этом такой обед пока нельзя будет заказать в терминалах самообслуживания и приложении этой сети ресторанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что среднемесячная расчетная цена газа на европейской бирже выросла почти на 50% за июль — до $1805 за 1000 куб. м.