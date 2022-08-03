Рига, , 14:28 — REGNUM

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Латвийская госкомпания Latvenergo не может обеспечить поставку природного газа для нужд муниципального предприятия Rigas siltums, отапливающего жилые и общественные здания Риги. Об этом сообщило Латвийское радио со ссылкой на документы компании.

Из документов следует, что в апреле 2022 года АО Rigas siltums направило ГАО Latvenergo свое согласие на торговое предложение энергетиков поставить газ с предварительным резервированием объема, заказав его на Клайпедском терминале. Однако в мае Latvenergo объявил, что запланированная поставка природного газа с Клайпедского терминала не состоится.

В июне 2022 года Rigas siltums написала письмо в Latvenergo с просьбой предоставить дополнительную информацию. В июле ГАО Latvenergo официально ответило, что в данный момент не представляется возможным обеспечить поставку природного газа для нужд столичного предприятия.

Член правления Rigas siltums Райвис Эллиньш подтвердил Латвийскому радио, что информация, изложенная в переписке, соответствует действительности, и выразил удивление утечкой конфиденциальных документов. В Latvenergo отказались прямо отвечать на вопросы о том, будет ли в ближайшем будущем решен вопрос обеспечения газом столицы страны.