Таллин, , 18:41 — REGNUM

Флаг Эстонии abcdefgewing

За полгода 2022 года заметно снизилась активность эстонских предпринимателей по найму рабочей силы — предприятий, планирующих набирать новых сотрудников, стало почти в три раза меньше.

Об этом свидетельствует проведенное эстонским отделением шведского банка SEB исследование Baltic Business Outlook (BBO). В документе такое кардинальное снижение связали с военными событиями на Украине.

Сообщается, что если еще во время январского исследования 16% опрошенных малых и средних предприятий Эстониипрогнозировали на год расширение штата, то согласно недавнему опросу его планируют всего 6% предприятий. Доля предприятий, ожидающих сокращения численности сотрудников, за пять месяцев выросла с 4% до 7%.

«Приостановка найма новых сотрудников может привести к некоторому охлаждению рынка труда Эстонии. Иными словами, будет создаваться меньше новых рабочих мест, что означает и меньшее давление на рост заработной платы», — прокомментировал итоги опроса член правления, руководитель сферы розничных банковских услуг SEB Айнар Леппянен.

Аналогичная картина наблюдается и в других странах Прибалтики, сообщает банк SEB. «Ближайшие перспективы экономики стран Прибалтики приобрели несколько более мрачные тона», — отмечается в документе.

Всего в Эстонии, Латвии и Литве в исследовании приняли участие 2 072 предприятий, в том числе 811 из Эстонии.