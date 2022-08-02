Лондон, , 19:14 — REGNUM Оговорку, касающуюся России, допустила в своей публичной речи на встрече с консерваторами британский политик, кандидат в премьер-министры Лиз Трасс.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пишет 2 августа Daily Express, выступая перед однопартийцами, Трасс пообещала, что, став главой правительства Британии, продолжит «бороться за [президента России] Владимира Путина».

Справедливости ради стоит отметить, что Трасс тут же пояснила, что имела в виду борьбу «против Путина», а не «за него». Добавим, что вторым претендентом на пост британского премьер-министра является Риши Сунак, бывший глава минфина.

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