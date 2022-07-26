Вашингтон, 26 июля 2022, 22:57 — REGNUM Неожиданным стало для Госдепа США объявление из России о прекращении сотрудничества в рамках проекта МКС после 2024 года, сообщил 26 июля журналистам представитель американского ведомства Нед Прайс.
Представитель Госдепа назвал эту новость «печальным событием», поскольку США и Россия вели совместно в рамках проекта МКС «очень ценную научную работу». Сотрудничество продолжалось многие годы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия решила создавать свою орбитальную станцию, а из проекта Международной космической станции выйти после 2024 года.
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