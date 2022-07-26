Вашингтон, , 22:57 — REGNUM Неожиданным стало для Госдепа США объявление из России о прекращении сотрудничества в рамках проекта МКС после 2024 года, сообщил 26 июля журналистам представитель американского ведомства Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Embassy and Consulates in Russia

Представитель Госдепа назвал эту новость «печальным событием», поскольку США и Россия вели совместно в рамках проекта МКС «очень ценную научную работу». Сотрудничество продолжалось многие годы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия решила создавать свою орбитальную станцию, а из проекта Международной космической станции выйти после 2024 года.

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