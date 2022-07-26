Москва, , 10:42 — REGNUM Соединенные Штаты опозорился на весь мир с объявленным «крестовым походом» против России. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По ее словам, Вашингтон «рубит сук, на котором сидел много лет, США бьют по своей поправке к Конституции, которая гарантировала свободу слова».

«Они поняли, что они просто провалились, они опозорились на весь мир с объявленным «крестовым походом» против нашей страны, и они теперь хотят залатать информационные дыры, чтобы не сквозил вот этот свет от того, что Россия все равно продолжает светить, сиять», — заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова назвала революционными критические заявления экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Альберта Гора о «сломанной демократии» и только двух гендерах.

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