Москва, 26 июля 2022, 10:42 — REGNUM Соединенные Штаты опозорился на весь мир с объявленным «крестовым походом» против России. Об этом 26 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон «рубит сук, на котором сидел много лет, США бьют по своей поправке к Конституции, которая гарантировала свободу слова».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова назвала революционными критические заявления экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Альберта Гора о «сломанной демократии» и только двух гендерах.
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