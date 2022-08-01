Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Новую систему контроля за вооружениями, призванную заменить договор СНВ-3, готовы обсуждать с Россией США. Об этом 1 августа говорится в обнародованном заявлении американского президента Джо Байдена к открытию конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.

Джо Байден Whitehouse.gov

«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <…> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», — указывается в сообщении.

При этом Байден указал, что Вашингтон считает, что Китай также должен принимать участие в обсуждении новой системы контроля за вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава иранского агентства по атомной энергии Мохаммед Эслами заявил, что Иран уже в ближайшее время может создать атомную бомбу, так как обладает для этого всеми техническими возможностями.