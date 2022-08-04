Вильнюс, , 14:08 — REGNUM Литва пользуется надуманными предлогами, чтобы ограничить железнодорожный грузовой транзит в Калининград через свою территорию. Об этом говорится в комментарии, размещённом 4 августа на сайте посольства России в Вильнюсе.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В дипмиссии отметили, что при желании литовские государственные ведомства могут применить эффективные рычаги воздействия, чтобы урегулировать различные проблемы с банковским обслуживанием.

«Подчёркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под любыми надуманными предлогами», — говорится в комментарии посольства.

Российское диппредставительство напомнило, что у Литвы есть обязательства по международные соглашениям, и призвало относиться к ним серьёзно.

Как сообщало ИА REGNUM, литовский банк «Шяулю банкас», проводивший оплату за грузовой транзит, предупредил о прекращении с 1 сентября всех операций с российскими клиентами.

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