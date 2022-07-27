Уфа, , 11:29 — REGNUM Упаковку для белорусского предприятия могут поставлять из Башкирии. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Разлив, фасовка и упаковка молока Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Сообщается, что 23 июля члены делегации Башкирии вернулись из Белоруссии. По результатам визита для крупного белорусского производителя молочной продукции планируется осуществить поиск потенциальных поставщиков упаковочных материалов из Башкирии.

«В настоящее время представителем конгресс-бюро Башкирии в Белоруссии уже подобраны два возможных поставщика упаковки из Башкирии для белорусского производителя молочной продукции», — приводит пресс-служба слова министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргариты Болычевой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что белорусская компания выбирает площадку для строительства в Башкирии завода по производству зерноочистельно-сушильных комплексов.