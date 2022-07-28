Вашингтон, , 01:53 — REGNUM США могут избежать рецессии из-за «высоких показателей», которые якобы наблюдаются в экономике страны, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции 27 июля.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, говорить о рецессии в Соединенных Штатах не следует, поскольку существует очень много сфер в экономике, в которых все хорошо. Пауэлл отметил, что к числу таких секторов можно отнести рынок труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля американский президент Джо Байден пообещал, что рецессии в экономике США не будет.

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