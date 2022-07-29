Мадрид, , 12:54 — REGNUM Для замены энергоресурсов из России страны Запада вынуждены укреплять свои связи с «авторитарными режимами». Такое мнение высказывается в материале испанской газеты El País.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным издания, такая ситуация произошла из-за разногласий западных стран с Россией относительно Украины и в результате Евросоюз начал укреплять свои связи с «авторитарными режимами», а США изменили отношения с Саудовской Аравией и ослабили санкции против Венесуэлы.

Также отмечается, что самое большое увеличение поставок газа в Европу (рост до 70%) приходится на долю стран из района Каспийского моря, у которых, как считают на Западе, достаточно плохое резюме на тему демократических ценностей и прав человека.

Кроме того, уточняется, что Брюссель также сразу подписал соглашения о поставках газа из Египта и Израиля, хотя обе эти страны ранее критиковала организация Human Rights Watch.

При этом указывается, что Катар тоже является для сообщества одним из важнейших поставщиков голубого топлива, хотя трудовые и социальные условия в этой стране, особенно тяжелые для мигрантов, также ранее подвергались критике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Конференции министров обороны стран Америки в Бразилиа 13 из 21 участника отказались от резкого осуждения специальной военной операции России на Украине.