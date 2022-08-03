Светлана Рыбина, 3 августа 2022, 21:43 — REGNUM Заявление директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина о том, что эпоха сотрудничества Российской Федерации со странами Запада бесповоротно завершена, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 3 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эпоха сотрудничества — это вывоз дешёвых российских ресурсов за ширпотреб? Это для Запада закончилась халява. Расплодили за 30 лет барыг и перекупов европейских. Пускай теперь сами свои проблемы решают, а мы уж как-нибудь и без них справимся», — уверена Мария Х.

Подавляющее большинство комментаторов обуяла не то чтобы радость, а скорее определённое чувство облегчения, связанное с тем, что отныне можно забыть о западном рычаге влияния на нашу страну, установленном в кабинетах власти.

«Наконец-то наши поняли, что Запад нам другом никогда не был и не будет. Ему нужны только наши энергоресурсы по дешёвке. Спонсировать надо свою экономику, самим поднимать производство», — считает Геннадий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что от разрыва отношений Россия лишь выигрывает, а вот Запад ждут крайне неприятные последствия.

«Нам это только в плюс. А западные страны потеряли огромный рынок дешёвых энергоресурсов. Теперь сидят, плачутся, пытаются санкции придумать очередные. Давно пора было с ними порвать, нечего с Западом сотрудничать! Уважение к ним нет совсем после всех их деяний», — отметил Данил У.

Часть людей пишет, что очень долго пребывала в ожидании этого решения. Граждане уверены, что теперь Западу никто не позволить грабить Россию.

«Наконец-то это произошло. Лично я долго ждала, когда наши власти это наконец-то сделают. Потому что ничего хорошего эти отношения с Западом нам не принесли. Лицемерие Запада уже перешло все грани разумного, они готовы только грабить. Это мировой бандит», — указывает Ольга Г.

Винченцо Кампи. Аллегория лицемерия
Винченцо Кампи. Аллегория лицемерия

Ряд пользователей указывает на то, что Западу никогда не нужны были друзья, потому что своих союзников он, как правило, превращал в безвольных рабов, получая с них пользу в одностороннем порядке.

«Запад навязывает всему миру идеологию его превосходства и исключительности, пытаясь контролировать всё и вся лишь себе во благо. Ну уж нет, нам такого не надо», — считает Екатерина Б.

«Маски сняты. Главное, что наши политики правильный выбор сделали, а не стали плясать на тех граблях, на которых вытанцовывал Ельцин вместе со своей предательской свитой. Просто выкинули эти грабли к чёртовой матери», — поделился своим мнением Генрих Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что после потери влияния на Россию Америка пустит в дело свои когти на территории Европы.

Сейчас Европе стоит избавиться от дум о том, какими они станут великими под началом Соединённых Штатов Америки. Штаты их толкнули в выгребную яму. А были бы с нами, то наоборот, жили бы ещё более благополучно, чем раньше», — пишет Лев М.

Напомним, 3 августа директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил в своей статье для interaffairs.ru о том, что эпоха сотрудничества Российской Федерации со странами Запада бесповоротно завершена. Дробинин подчеркнул, что этот факт не подвергнется изменению даже по завершению специальной военной операции России на Украине.